Уфимский «Урал» пробился в полуфинал Кубка России

В очередном матче предварительного этапа Кубка России уфимский «Урал» одержал уверенную победу над лидером группы А — новокуйбышевской «Новой». Встреча завершилась со счетом 3:0 (31:29, 25:19, 25:15).



Самыми результативными игроками матча стали диагональный «Урала» Евгений Рыбаков и доигровщик «Новы» Денис Бирюков, набравшие по 15 очков.

В субботу, 6 октября, «Урал» уже успел обыграть в башкирском дерби стерлитамакский «Тархан» — 3:0 (25:17, 26:24, 25:13) и с 21 очком занял второе место в своей подгруппе, выйдя в полуфинал турнира. Первое место у «Новы» из Новокуйбышевска, набравшей 24 очка.

