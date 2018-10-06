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Уфимский «Урал» пробился в полуфинал Кубка России

13:48, 06.10.2018
Уфимский «Урал» пробился в полуфинал Кубка России

В очередном матче предварительного этапа Кубка России уфимский «Урал» одержал уверенную победу над лидером группы А — новокуйбышевской «Новой». Встреча завершилась со счетом 3:0 (31:29, 25:19, 25:15).

Самыми результативными игроками матча стали диагональный «Урала» Евгений Рыбаков и доигровщик «Новы» Денис Бирюков, набравшие по 15 очков.

В субботу, 6 октября, «Урал» уже успел обыграть в башкирском дерби стерлитамакский «Тархан» — 3:0 (25:17, 26:24, 25:13) и с 21 очком занял второе место в своей подгруппе, выйдя в полуфинал турнира. Первое место у «Новы» из Новокуйбышевска, набравшей 24 очка.

СпортВолейбол Башкортостан
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