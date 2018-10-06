Минниханов присудил премию Махмутова учителю из Тетюш Юрию Мышеву
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии РТ имени М.И.Махмутова в 2018 году Юрию Мышеву — учителю истории и обществознания.
Он преподает в Тетюшской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте правовой информации РТ.
Напомним, в июне Минниханов вручил татарстанцам государственные награды России. Церемония награждения состоялась в Белом зале Губернаторского дворца в Казанском Кремле.ОбществоВласть Татарстан
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