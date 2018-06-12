Минниханов вручил татарстанцам госнаграды

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня вручил татарстанцам государственные награды России. Церемония награждения состоялась в Белом зале Губернаторского дворца в Казанском Кремле.

Так, медали РТ «За доблестный труд» получили участники Великой Отечественной войны Фирдаус Ермаков и Турфан Насыбуллин, а также житель блокадного Ленинграда Алексей Шевелев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Представители некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» были удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Также они получили почетные грамоты президента России и благодарственные письма.

Кроме того первый заместитель руководителя аппарата президента РТ Марат Муратов, начальник управления по работе с территориями аппарата президента РТ Ильнур Гарипов, руководитель департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, его заместитель Руслан Мухарлямов, заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова получили благодарственные письма президента РФ.



Ранее сообщалось что сегодня президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.