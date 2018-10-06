Победителем шоу «Голос 60+» стала Лидия Музалева
Победительницей первого сезона шоу «Голос 60+» стала 62-летняя уроженка Сибири Лидия Музалева из команды Пелагеи. Трансляция велась в эфире Первого канала.
В финальный этап проекта прошли Сергей Манукян и Наталия Спевак (команда Валерия Меладзе), Евгений Стругальский и Виктор Зуев (команда Льва Лещенко), Ольга Муравина и Лидия Музалева (команда Пелагеи), Николай Арутюнов и Николай Агутин (команда Леонида Агутина).
По итогам зрительского голосования Стругальский набрал 48,3% голосов, а Музалева — 51,7%.
Пелагея стала лучшим наставником шоу по мнению зрителей, набрав 38% голосов телезрителей.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров станет наставником шоу «Голос».ОбществоКультура
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