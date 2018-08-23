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Сергей Шнуров стал наставником шоу «Голос»

01:09, 23.08.2018
Сергей Шнуров стал наставником шоу «Голос»
Фото: commons.wikimedia.org / Elekes_Andor

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет одним из наставников нового сезона шоу «Голос».

Кроме Шнурова кресла наставников в вокальном шоу займут продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Ани Лорак, говорится на странице проекта в Instagram.

Четвертым наставником останется ранее принимавший участие в проекте Баста (Василий Вакуленко).

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой.

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