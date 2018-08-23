Сергей Шнуров стал наставником шоу «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет одним из наставников нового сезона шоу «Голос».
Кроме Шнурова кресла наставников в вокальном шоу займут продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Ани Лорак, говорится на странице проекта в Instagram.
Четвертым наставником останется ранее принимавший участие в проекте Баста (Василий Вакуленко).
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой.ОбществоКультура
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