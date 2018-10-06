Новости общества

00:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС 15 октября одобрит новый механизм введения санкций из-за применения химоружия

00:31, 06.10.2018
ЕС 15 октября одобрит новый механизм введения санкций из-за применения химоружия
Фото: minsvyaz.ru

Главы МИД стран — членов Европейского союза 15 октября утвердят новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.

«Ожидается, что совет примет ряд решений и выводов без обсуждения, включая принятие нового режима санкций в отношении химического оружия» — сказано на сайте Совета ЕС.

Председательствовать на мероприятии, которое состоится в Люксембурге, будет глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее Организация по запрещению химического оружия заявила, что «с большой долей вероятности» зарин и хлор использовались в качестве химоружия в Сирии в марте 2017 года.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты