ЕС 15 октября одобрит новый механизм введения санкций из-за применения химоружия
Главы МИД стран — членов Европейского союза 15 октября утвердят новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
«Ожидается, что совет примет ряд решений и выводов без обсуждения, включая принятие нового режима санкций в отношении химического оружия» — сказано на сайте Совета ЕС.
Председательствовать на мероприятии, которое состоится в Люксембурге, будет глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Ранее Организация по запрещению химического оружия заявила, что «с большой долей вероятности» зарин и хлор использовались в качестве химоружия в Сирии в марте 2017 года.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым