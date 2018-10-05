Причинами неприятного запаха в Альметьевске стали самовольная печь и свалка на хлебозаводе

Татарская природоохранная прокуратура провела проверку по коллективному обращению граждан, пожаловавшихся на неприятный запах в районе улицы Тукая в Альметьевске.

В ходе нее выяснилось, что на территории местного хлебозавода в самовольно построенной печи обжигают формы для выпекания хлеба. Также здесь образовалась свалка на почве площадью 55 кв. метров.

В отношении должностного лица ООО «Альметьевск-хлеб» возбуждены административные дела. Постановления направлены в Минэкологии РТ, где их рассмотрят по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



В адрес директора ООО «Альметьевск-хлеб» внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время все нарушения устранены.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию очистных сооружений Альметьевска выделили 567 млн рублей. В рамках проекта появится система нейтрализации неприятных запахов.