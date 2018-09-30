Казанский «Синтез» уступил черногорскому «Ядрану» в Лиге чемпионов по водному поло

Казанский «Синтез» проиграл НХ «Ядран» из Черногории в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло.



Игра прошла в черногорском городе Герцег-Нови и завершилась со счетом 18:6. Команда из Татарстана упустила шанс на выход в следующий этап турнира Европы, заняв третье место в групповом зачете.

Ранее «Синтез» обыграл румынскую «Корону» со счетом 13:8, но проиграл греческому «Волиагмени» со счетом 8:10.