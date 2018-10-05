Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках

Германия вслед за Нидерландами, Британией и США обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ».



По его словам, подобные заявления основаны на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов», пишет Deutsche Welle.

Зайберт также призвал Россию «признать свою ответственность и прекратить такие действия».

Накануне Нидерланды обвинили четырех россиян в кибератаках на ОЗХО. Позднее Минюст США предъявил обвинения семи российским гражданам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками ГРУ.