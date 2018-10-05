Силуанов в Казани: «Хотим построить предметный диалог с бизнесом, которого раньше не было»

Министр финансов России Антон Силуанов предложил российским компаниям воспользоваться законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), механизмы реализации которого обсуждают сегодня в Казани.

По словам министра, власти ждут предложений от предпринимателей относительно преференций, которые необходимо создать для комфортного ведения бизнеса.

«Хотим построить предметный диалог с бизнесом, которого, к сожалению, раньше не было», — цитирует Силуанова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым вице-премьер осмотрел выставочный центр «Казань Экспо», а затем провел совещание по поощрению капиталовложений в новые инвестпроекты.