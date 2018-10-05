Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов РФ предложило поднять минимальные розничные цены (МРЦ) на водку и коньяк.



Согласно проекту приказа, МРЦ на водку увеличится до 215 рублей с 205 рублей за 0,5 литра, а цена на коньяк — до 388 рублей с 371 рубля за 0,5 литра.

Отмечается, что предполагаемый срок вступления в силу изменений — декабрь 2018 года — 2019 год.

Ранее правительство России приняло решение о возврате на автозаправки слабоалкогольного пива и вина. Таким образом власти хотят поддержать АЗС и ограничить рост цен на бензин.