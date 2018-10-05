БК «Нижний Новгород» прошел в основной турнир Лиги чемпионов

Во втором матче третьего раунда квалификации БК «Нижний Новгород» разгромил чешский «Пардубице» 85:57 и квалифицировался в регулярный сезон Лиги чемпионов ФИБА, сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба.

В первой встрече, проходившей дома, БК «НН» также одержал победу — 92:84, счет по сумме двух встреч — 177:141.

Главный тренер нижегородцев Зоран Лукич прокомментировал исход противостояния:



— Мы ехали в Чехию не для того, чтобы защищать свои восемь очков преимущества. С первых минут матча игроки начали выполнять наши договоренности и заработали солидное преимущество. Оно нас немного расслабило во второй четверти, поэтому в большом перерыве пришлось провести серьезный разговор в раздевалке, и игроки нас услышали. В третьей и четвертой четвертях сыграли дисциплинированно и добились необходимого результата.

Праздновать и радоваться победам нам некогда. Впереди много игр, а времени для тренировок у нас практически нет, — сказал наставник.



