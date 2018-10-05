Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов»
Сегодня, 5 октября, «Крылья Советов» представили нового главного тренера. Им стал черногорский специалист Миодраг Божович, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Тренера с игроками познакомили председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов.
Божович известен российским любителям футбола по работе в «Амкаре», «Ростове», «Локомотиву» и «Динамо». В прошлом году он возглавлял «Арсенал», с которым показал лучший результат в истории туляков.
Ранее, было объявлено, что прежний главный тренер самарцев Андрей Тихонов уволен в связи с неудовлетворительными результатами.СпортФутбол
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