Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов»

Сегодня, 5 октября, «Крылья Советов» представили нового главного тренера. Им стал черногорский специалист Миодраг Божович, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Тренера с игроками познакомили председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов.

Божович известен российским любителям футбола по работе в «Амкаре», «Ростове», «Локомотиву» и «Динамо». В прошлом году он возглавлял «Арсенал», с которым показал лучший результат в истории туляков.

Ранее, было объявлено, что прежний главный тренер самарцев Андрей Тихонов уволен в связи с неудовлетворительными результатами.