В МИД России вызовут посла Нидерландов — СМИ
Посол Нидерландов в Москве будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство.
«В МИД будет вызван посол Нидерландов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
Накануне власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Военное ведомство Нидерландов также обвинило сотрудников ГРУ России в попытке украсть данные международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.ОбществоВласть
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