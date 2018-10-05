В МИД России вызовут посла Нидерландов — СМИ

Посол Нидерландов в Москве будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

«В МИД будет вызван посол Нидерландов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Накануне власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Военное ведомство Нидерландов также обвинило сотрудников ГРУ России в попытке украсть данные международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.