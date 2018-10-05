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Самарскую полицию может возглавить замначальника волгоградского МВД

13:16, 05.10.2018

Главой полиции Самары может стать заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области Александр Прядко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Предыдущий замруководителя самарского главка МВД — глава полиции города Алексей Гринь покинул свой пост в июне этого года. Указ об отставке подписал президент Владимир Путин. Вместо него временно исполнять обязанности стал Алексей Максимов.

Предварительно, официальная информация о назначении должна появиться 8 октября.

Напомним, ранее Владимир Елисеев стал начальником отдела полиции в Нурлатском районе Татарстана.

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