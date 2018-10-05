Самарскую полицию может возглавить замначальника волгоградского МВД
Главой полиции Самары может стать заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области Александр Прядко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Предыдущий замруководителя самарского главка МВД — глава полиции города Алексей Гринь покинул свой пост в июне этого года. Указ об отставке подписал президент Владимир Путин. Вместо него временно исполнять обязанности стал Алексей Максимов.
Новым начальником самарской полиции -зам.начальника ГУМВД области станет полковник Александр Прядко. До последнего времени он занимал должность зам.начальника полиции по оперативной работе ГУМВД Волгоградской области.
— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 5 октября 2018 г.
Предварительно, официальная информация о назначении должна появиться 8 октября.
Напомним, ранее Владимир Елисеев стал начальником отдела полиции в Нурлатском районе Татарстана.Общество
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