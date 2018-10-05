Минстрой по предложению «Русала» разрешил использовать алюминиевую электропроводку

Минстрой России разрешил использовать алюминиевую электропроводку при строительстве жилья и общественных зданий.



«Министерство утвердило изменение к своду правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Новые правила вступят в силу 19 марта 2019 года», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предложение об использовании алюминиевой электропроводки внесла компания, попавшая под санкции США, — компания «Русал».

Ранее Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках для поддержки бизнеса Дерипаски. В «Русале» заявили, что не имеют отношения к инициативе.