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Минстрой по предложению «Русала» разрешил использовать алюминиевую электропроводку

12:56, 05.10.2018
Минстрой по предложению «Русала» разрешил использовать алюминиевую электропроводку
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Минстрой России разрешил использовать алюминиевую электропроводку при строительстве жилья и общественных зданий.

«Министерство утвердило изменение к своду правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Новые правила вступят в силу 19 марта 2019 года», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предложение об использовании алюминиевой электропроводки внесла компания, попавшая под санкции США, — компания «Русал».

Ранее Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках для поддержки бизнеса Дерипаски. В «Русале» заявили, что не имеют отношения к инициативе.

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