«Татфондбанк» предъявил требования к «Сувар Девелопменту» на 5,3 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» предъявило требования к ООО «Сувар Девелопмент» на 5,3 млн рублей.

Основанием для требования является задолженность по трем кредитным договорам, заключенным в марте и сентябре 2016 года, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее Арбитражный суд РТ отказал во взыскании с «Сувар Девелопмента» в пользу «Татфондбанка» 187 млн рублей.