АС РТ отказал во взыскании с «Сувар Девелопмент» в пользу ТФБ 187 миллионов рублей

Арбитражный суд Татарстана расторг три договора поручительства, по которым банкротящееся ООО «Сувар Девелопмент» выступило гарантом по кредитным долгам третьих лиц в ПАО «Татфондбанк».

Конкурсный управляющий просил взыскать с девелопера около 187 млн рублей. Однако суд отказал и пояснил, что «Сувар Девелопмент» потерял признаки платежеспособности еще в 2015 году и банкам необходимо было тщательнее проверять финансовое состояние поручителя, передает ИА REGNUM.

Ранее имущество «Сувар Девелопмент» оценили почти в 5 млрд рублей. В состав имущества входят доли в пяти компаниях. Кроме того, у «Сувар Девелопмент» есть деньги на счетах в «Татфондбанке», «Татагропромбанке», «Спурт банке» и др.