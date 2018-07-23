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АС РТ отказал во взыскании с «Сувар Девелопмент» в пользу ТФБ 187 миллионов рублей

10:37, 23.07.2018
АС РТ отказал во взыскании с «Сувар Девелопмент» в пользу ТФБ 187 миллионов рублей
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Арбитражный суд Татарстана расторг три договора поручительства, по которым банкротящееся ООО «Сувар Девелопмент» выступило гарантом по кредитным долгам третьих лиц в ПАО «Татфондбанк».

Конкурсный управляющий просил взыскать с девелопера около 187 млн рублей. Однако суд отказал и пояснил, что «Сувар Девелопмент» потерял признаки платежеспособности еще в 2015 году и банкам необходимо было тщательнее проверять финансовое состояние поручителя, передает ИА REGNUM.

Ранее имущество «Сувар Девелопмент» оценили почти в 5 млрд рублей. В состав имущества входят доли в пяти компаниях. Кроме того, у «Сувар Девелопмент» есть деньги на счетах в «Татфондбанке», «Татагропромбанке», «Спурт банке» и др.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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