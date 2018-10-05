Минздрав хочет запретить рекламу леденцов от от боли в горле

Министерство здравоохранения предложило в 2019—2020 годах запретить рекламу противомикробных лекарств, в том числе и леденцов от боли в горле. Об этом говорится в подготовленном ведомством плане мероприятий для реализации «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года»

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов пояснил РБК, что противомикробные препараты могут применяться при самых разных заболеваниях, начиная от боли в горле («Граммидин», «Стрепсилс» и т. д.) и заканчивая довольно серьезными препаратами для лечения дерматологических, гинекологических (препараты на основе флуконазола и натамицина, свечи и растворы «Бетадин») или офтальмологических заболеваний.



Отмечается, что в случае вступления в силу инициативы министерства рекламные площадки могут лишиться минимум 1,5 млрд рублей в год.

Ранее СМИ сообщили, что в клиниках России для прививок остались только российские препараты.