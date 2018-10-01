В клиниках России для прививок остались только российские препараты — СМИ

Во многих клиниках России закончились импортные вакцины. В медучреждениях остались только российские препараты «Гриппол плюс» и «Ультрикс».

Гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Александр Пилипчук заявил, что у поставщиков нет вакцин зарубежного производства. При этом ранее они пользовались «Ваксигрипом», французской Sanofi и «Инфлюваком» нидерландской Abbott.

Аналогичная ситуация и в других клиниках в стране, передают «Ведомости».

Ранее глава татарстанского Роспотребнадзора рассказала, что защищать людей от гриппа и ОРВИ будет вакцина российского производства, которая содержит штаммы вирусов, актуальных в эпидсезон 2018—2019 годов. При этом для взрослых, детей и беременных препарат будет отличаться.