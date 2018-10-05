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Бурганов поздравил педагогов Татарстана с Днем учителя

12:19, 05.10.2018
Бурганов поздравил педагогов Татарстана с Днем учителя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр образования РТ Рафис Бурганов поздравил педагогов республики с профессиональным праздником — Днем учителя.

«Всю свою жизнь мы помним тех, кто научил нас самостоятельно мыслить, принимать решения, помог раскрыть наши таланты. И сегодня все начинается с вас, учителей: и уроки, и школа, и ученик, да и само общество», — приводит слова Бурганова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее родители Татарстана высказали недовольство высказыванием Бурганова о классных руководителях, которые (цитата) «на колени могут поставить любого родителя». Персональную беседу с Бургановым после этого провел президент РТ Рустам Минниханов.

ОбществоОбразование Татарстан
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