Бурганов поздравил педагогов Татарстана с Днем учителя

Министр образования РТ Рафис Бурганов поздравил педагогов республики с профессиональным праздником — Днем учителя.

«Всю свою жизнь мы помним тех, кто научил нас самостоятельно мыслить, принимать решения, помог раскрыть наши таланты. И сегодня все начинается с вас, учителей: и уроки, и школа, и ученик, да и само общество», — приводит слова Бурганова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее родители Татарстана высказали недовольство высказыванием Бурганова о классных руководителях, которые (цитата) «на колени могут поставить любого родителя». Персональную беседу с Бургановым после этого провел президент РТ Рустам Минниханов.