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Олег Сенцов прекратил голодовку — СМИ

10:29, 05.10.2018
Олег Сенцов прекратил голодовку — СМИ
Фото: ru.m.wikipedia.org / Antonymon

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — цитирует Максименко «Медуза».

Голодовку Сенцов держал более 140 дней. Он требовал освободить из российских тюрем украинских «политических» заключенных.

Напомним, ранее врачи диагностировали у Олега Сенцова сердечную недостаточность.

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