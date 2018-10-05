Олег Сенцов прекратил голодовку — СМИ
Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — цитирует Максименко «Медуза».
Голодовку Сенцов держал более 140 дней. Он требовал освободить из российских тюрем украинских «политических» заключенных.
Напомним, ранее врачи диагностировали у Олега Сенцова сердечную недостаточность.ОбществоВласть
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