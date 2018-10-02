Врачи диагностировали у Сенцова сердечную недостаточность

Врачи диагностировали у украинского режиссера Олега Сенцова сердечную недостаточность.

У Сенцова также выявили проблемы с печенью и почками и «ревматизм нижних конечностей», пишет «Настоящее время» со ссылкой на адвоката Сенцова Дмитрия Динзе.



Сенцов продолжает принимать лекарственные препараты на голодовке.

Ранее сообщалось, что Россия хочет обменять Сенцова на граждан РФ, осужденных в США, — Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под арестом Марии Бутиной.