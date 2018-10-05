«Краснодар» со счетом 2:1 победил «Севилью» в Лиге Европы

Футболисты «Краснодара» в домашнем матче одержали победу над испанской «Севильей» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча второго тура группы J прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Маурисио Перейра (72-я минута) и Торнике Окриашвили (88), забивший ударом через себя. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе на 43-й минуте поразил собственные ворота.

После двух туров «Краснодар» лидирует в группе с 6 очками. «Севилья» идет на втором месте с тремя очками.

В следующем матче Лиги Европы «Краснодар» 25 октября сыграет в гостях с льежским «Стандардом».

Напомним, что сегодня петербургский «Зенит» со счетом 1:0 победил пражскую «Славию» в матче Лиги Европы.