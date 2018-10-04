«Зенит» с минимальным счетом победил «Славию» в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» сегодня победил пражскую «Славию» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча второго тура группы C прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Автором единственного гола на 80-й минуте стал Александр Кокорин.

После двух туров «Зенит» набирает 4 очка и занимает 2-е место в группе. «Славия» с тремя баллами идет на 3-м месте.

В следующем матче турнира «Зенит» 25 октября примет французский «Бордо».

Накануне московский «Локомотив» проиграл «Шальке-04» из Гельзенкирхена в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.