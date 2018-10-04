Данис Зарипов «Сегодняшняя шайба вдохновила, и я не собираюсь останавливаться»

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, отметивщийся 400-й шайбой в КХЛ в матче против московского «Динамо» (2:1) отметил, что не собирается останавливаться на этой отметке.

– Вы стали четвертым хоккеистом, который покорил рубеж в 400 голов. Целенаправленно шли к этому?

– Все идут к повышению своих результатов, выходя на каждый матч. Хорошо, что добился этой высоты, такая круглая цифра приятна. Она говорит о том, что не напрасно велась вся работа в течение карьеры. Сегодняшняя шайба вдохновила, и я не собираюсь останавливаться. Посмотрим, насколько еще хватит сил и сколько шайб удастся забросить в ворота.

– На раскатке вы пообещали набрать очки в этом матче. Были так уверены?

– Можно всегда говорить, что уверен, а выйти и все мимо да неточно. Просто надо всегда выходить и стараться оп максимуму, выкладываться, что я сегодня и сделал.

– Три матча вы провели в запасе. Тренировались в это время?

– Конечно. По два раза в день. Другого расписания и не ожидалось. Передохнул немного, поработал хорошо. Результат на лицо, на табло.

– Соскучились по игре?

– Да. Прошло полторы недели. Для хоккеиста, который всегда попадал в состав – это долгий период. Уходит практика. Начало сегодня выдалось непростое. Надо было войти в игровой ритм, подстроиться под темп команды.