«Локомотив» уступил «Шальке-04» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» сегодня проиграл «Шальке-04» из Гельзенкирхена в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный гол на 88-й минуте забил полузащитник немецкого клуба Уэстон Маккенни.

Таким образом, в двух играх московский «Локомотив» потерпел два поражения и занимает последнее место в группе с 0 набранных баллов. «Шальке-04» набирает четыре очка и становится лидером группы. Позднее свой матч проведут «Галатасарай» и «Порту».

Накануне московский ЦСКА с минимальным счетом обыграл действующего обладателя Лиги чемпионов мадридский «Реал».