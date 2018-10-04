Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,9 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,9 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован на Горьковском шоссе от улицы Фрунзе до железнодорожного моста. Пробка продержалась 50 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (7 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).



Накануне длина самой большой пробки в Казани составила 3,2 километра.

