В Минфине раскритиковали идею льгот для нефтяников

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов раскритиковал налоговые льготы для нефтяных предприятий.

«У меня такое впечатление, что получение льгот становится стратегической целью. Где бы мы ни были — цель для Минэнерго получение льгот. Для нефтехимиков, нефтепереработчиков, нефтедобытчиков»,— цитирует «Коммерсант» Сазанова.



По его словам, благодаря льготам уровень добычи нефти в 2018 и 2019 годах может превысить прогноз Минэнерго, достигнув 570 млн тонн.

«Давайте продолжать раздавать льготы, потом мы выйдем на какой-то объем и потом будем стремительного с него падать. Зачем? Я не понимаю»,— добавил он.

Ранее сообщалось, что Правительство России может поддержать нефтяников еще на 900 млрд рублей.