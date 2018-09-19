Правительство РФ может в очередной раз поддержать нефтяников на 900 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышать цены в этом году больше нельзя, поэтому правительство планирует поддержать нефтяников с помощью субсидий.

Предполагается, что произойдет увеличение лимита поддержки нефтяной отрасли. Льготы и компенсации могут обойтись, по оценкам экспертов, не менее чем в 900 млрд рублей, но в будущем бюджет получит от нефтяников более 1,7 трлн рублей дополнительных налогов, передают «Ведомости».

Это не первая попытка помочь нефтяникам. В июне этого года правительство РФ обсуждало возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири.