«Единая Россия» ответила на жалобы в адрес Бурганова: «С Рафисом Тимерхановичем проведена беседа»

Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» рассмотрел поступившее из аппарата правительства России обращение общественного объединения «Родительское сообщество Татарстана — «РоСТ» на имя председателя партии Дмитрия Медведева в отношении министра образования Татарстана Рафиса Бурганова.

Представители «Родительского сообщества» пожаловались на высказывание Бурганова на республиканском совещании работников образования. Напомним, он говорил о необходимости изучения родного языка в школах, отводя большую роль в этом классным руководителям, которые (цитата) «на колени могут поставить любого родителя».

Как следует из ответа «Единой России», «содержание данного обращения доведено до сведения президента Республики Татарстан, члена Высшего совета партии Р.Н. Минниханова и премьер-министра Республики Татарстан А.В. Песошина».

Особое внимание в ответе обращают на то, что «на момент описываемой в обращении ситуации Р.Т. Бурганов не являлся заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан, поскольку в соответствии с Конституцией Республики Татарстан освободил депутатский мандат при утверждении на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра образования и науки Республики Татарстан.

С Рафисом Тимерхановичем Бургановым проведена беседа о сложившейся ситуации.



По информации татарстанского регионального отделения партии, в настоящее время в Республике Татарстан проводится системная работа по безусловному исполнению федерального законодательства Российской Федерации в сфере образования с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 №317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».