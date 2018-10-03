ДУМ РТ и прокуратура проверят казанский бассейн из-за скандала с буркини

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поручил аксакалам Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ разобраться с запретом на купание в специальном мусульманском купальнике буркини в казанском бассейне «Акварена».

71-летняя пенсионерка Ираида Шафигуллина два года свободно посещала бассейн в буркини. Но на прошлой неделе администрация спорткомплекса заявила, что данный вид одежды запрещается внутренними правилами организации.



Женщина попыталась решить вопрос мирным путем, но не вышло — в бассейн ее больше не пускают и предлагают сдать абонемент.

Ситуацию также взяли на контроль в прокуратуре Татарстана. Подробно — в материале «Реального времени».