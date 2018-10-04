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Происшествия

Водителя автобуса, врезавшегося в ограждение около КФУ, отстранили от работы

10:58, 04.10.2018 1
Водителя автобуса, врезавшегося в ограждение около КФУ, отстранили от работы
Фото: очевидцы

Мэрия Казани сообщила об отстранении водителя автобуса от работы на время следственных действий.

Автобус маршрута №37 принадлежит перевозчику Гилязову. В компании заявили, что водителя уволят, если его вина будет доказана. Кроме того, все транспортные компании города будут предупреждены о вине водителя.

Пассажирам, пострадавшим в сегодняшней аварии, будет оказана помощь по страховому случаю. Перевозчик также окажет помощь пострадавшему водителю Audi, он получил в аварии серьезные травмы.

В аварии, по данным мэрии, пострадали трое пассажиров автобуса.

По данным МВД РТ, пострадавших пассажиров пятеро. Происшествие произошло на перекрестке улиц Салимжанова и Татарстана. Водитель автобуса, сообщает министерство, выехал на красный свет.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:17
    Нельзя этих идиотов сажать за руль!
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