Водителя автобуса, врезавшегося в ограждение около КФУ, отстранили от работы

Фото: очевидцы

Мэрия Казани сообщила об отстранении водителя автобуса от работы на время следственных действий.

Автобус маршрута №37 принадлежит перевозчику Гилязову. В компании заявили, что водителя уволят, если его вина будет доказана. Кроме того, все транспортные компании города будут предупреждены о вине водителя.

Пассажирам, пострадавшим в сегодняшней аварии, будет оказана помощь по страховому случаю. Перевозчик также окажет помощь пострадавшему водителю Audi, он получил в аварии серьезные травмы.



В аварии, по данным мэрии, пострадали трое пассажиров автобуса.

По данным МВД РТ, пострадавших пассажиров пятеро. Происшествие произошло на перекрестке улиц Салимжанова и Татарстана. Водитель автобуса, сообщает министерство, выехал на красный свет.