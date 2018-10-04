В Оренбурге суд временно закрыл ресто-клуб «Корица» после отравления посетителей
Ленинский районный суд Оренбурга временно приостановил работу ресто-клуба «Корица», где отравились посетители.
Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили в заведении бактерии группы кишечной палочки. В частности, в продукции, используемой для приготовления салата «Цезарь», была найдена сальмонелла.
В ходе судебного разбирательства выявленные факты стали основанием для составления протокола об административном правонарушении и временном запрете деятельности учреждения. Представители юридического лица заявили, что в настоящее время все установленные нарушения устранены.
В итоге суд назначил наказание в виде приостановления работы клуба сроком на один месяц.
Стоит отметить, что несмотря на запрет, по информации 56orb.ru, ресто-клуб «Корица» продолжает работать. Также в официальной группе заведения в соцсетях сообщается, что общепит функционирует.
Напомним, в Оренбургской области суд закрыл общежитие, буфет и столовую колледжа из-за массового отравления.
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