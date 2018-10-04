В Оренбурге суд временно закрыл ресто-клуб «Корица» после отравления посетителей

Ленинский районный суд Оренбурга временно приостановил работу ресто-клуба «Корица», где отравились посетители.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили в заведении бактерии группы кишечной палочки. В частности, в продукции, используемой для приготовления салата «Цезарь», была найдена сальмонелла.

В ходе судебного разбирательства выявленные факты стали основанием для составления протокола об административном правонарушении и временном запрете деятельности учреждения. Представители юридического лица заявили, что в настоящее время все установленные нарушения устранены.

В итоге суд назначил наказание в виде приостановления работы клуба сроком на один месяц.

Стоит отметить, что несмотря на запрет, по информации 56orb.ru, ресто-клуб «Корица» продолжает работать. Также в официальной группе заведения в соцсетях сообщается, что общепит функционирует.

Напомним, в Оренбургской области суд закрыл общежитие, буфет и столовую колледжа из-за массового отравления.

