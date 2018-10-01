В оренбургском ресто-клубе «Корица» выявлен салат «Цезарь» с сальмонеллой

Роспотребнадзор проверил ресто-клуб «Корица» в Оренбурге, где ранее отравились посетители.

По информации ведомства, на производстве был проведен отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды для лабораторного исследования. По результатам в семи смывах с производственного инвентаря, рук повара и других предметов обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также в продукции, используемой для приготовления салата «Цезарь», выявлена сальмонелла.

На основании проверки были составлены протоколы о временном приостановлении деятельности и административном правонарушении в отношении владельца заведения.

Стоит отметить, что в «Корице» утверждают, что проверка Роспотребнадзора прошла успешно и ничего опасного в еде найдено не было. Соответствующие документы выложены в соцсети в группу клуба.

Напомним, ранее в Перми на свадьбе отравились 24 человека.