В Оренбургской области суд закрыл общежитие, буфет и столовую колледжа из-за массового отравления

Суд временно закрыл общежитие, буфет и столовую Покровского сельскохозяйственного колледжа в Оренбургской области из-за массового отравления учащихся.

По информации регионального Роспотребнадзора, у девяти человек была зафиксирована острая кишечная инфекция. Ведомство провело проверку, в ходе которой были отобраны пробы питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, взяты смывы с объектов окружающей среды, биоматериал от больных.

В результате были выявлены нарушения санитарного законодательства в местах проживания и питания. По решению суда на 25 суток приостановлена деятельность общежития, буфета и столовой колледжа. Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц.

Напомним, ранее владельца суши-студии в Саратове оштрафовали за отравление 17 человек.