Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» до матча с «Динамо»

Черногорский специалист Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» перед матчем с «Динамо», который пройдет 6 октября в Самаре.

По информации издания «Спорт-экспресс», на данный момент решается вопрос, успеет ли Божович оформить все документы и рабочую визу до игры с московской командой. Вероятно, что он сменит на тренерском посту Андрея Тихонова еще до встречи с «Динамо».

Добавим, Миодраг Божович раннее тренировал тульский «Арсенал», «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и сербский клуб «Црвена Звезда».

Напомним, ранее казанский «Рубин» победил «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги.