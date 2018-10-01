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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1

21:23, 01.10.2018 1
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сегодня победил «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми счет открыли игроки «Рубина». На 27-й минуте отличился Вячеслав Подберезкин. В начале второго тайма Максим Канунников сравнял счет. Победу казанцам в дополнительное время принес Сердар Азмун.

Таким образом, после девяти туров «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с семью очками расположились на 15-м месте.

Следующий матч «Рубин» проведет 6 октября против «Урала».

Ранее «Рубин» обыграл подмосковные «Химки» и вышел в 1/8 финала Кубка России.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:41
    Подберезкин молодец...
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