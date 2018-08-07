Медведев выделил Башкирии 177,6 млн рублей на топливо для сельхозпредприятий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на дизельное топливо для сельхозпредприятий. Башкирия получит на эти цели 177,6 млн рублей.

Саратовская область может рассчитывать на 200,1 млн рублей, следует из документа.

Всего же распределяются 5 млрд рублей. Регионы ПФО в сумме получат 1,38 млрд рублей.

Из них:

Оренбургская область — 237,8 млн;

Саратовская область — 200,1 млн;

Татарстан — 185,5 млн;

Башкирия — 177,6 млн;

Самарская область — 105,6 млн;

Нижегородская область — 76,6 млн;

Удмуртия — 74,9 млн;

Пензенская область — 73,6 млн;

Кировская область — 67,1 млн;

Мордовия — 57,2 млн;

Пермский край — 55,4 млн;

Ульяновская область — 55,3 млн;

Чувашия — 36,2 млн;

Марий Эл — 27,7 млн.

Напомним, что Оренбургская область стала одним из лидеров по объемам субсидий. Больше всех на закупку топлива получит Алтайский край (336,4 млн рублей).