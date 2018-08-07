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Медведев выделил Башкирии 177,6 млн рублей на топливо для сельхозпредприятий

12:26, 07.08.2018
Медведев выделил Башкирии 177,6 млн рублей на топливо для сельхозпредприятий
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на дизельное топливо для сельхозпредприятий. Башкирия получит на эти цели 177,6 млн рублей.

Саратовская область может рассчитывать на 200,1 млн рублей, следует из документа.

Всего же распределяются 5 млрд рублей. Регионы ПФО в сумме получат 1,38 млрд рублей.

Из них:

  • Оренбургская область — 237,8 млн;
  • Саратовская область — 200,1 млн;
  • Татарстан — 185,5 млн;
  • Башкирия — 177,6 млн;
  • Самарская область — 105,6 млн;
  • Нижегородская область — 76,6 млн;
  • Удмуртия — 74,9 млн;
  • Пензенская область — 73,6 млн;
  • Кировская область — 67,1 млн;
  • Мордовия — 57,2 млн;
  • Пермский край — 55,4 млн;
  • Ульяновская область — 55,3 млн;
  • Чувашия — 36,2 млн;
  • Марий Эл — 27,7 млн.

Напомним, что Оренбургская область стала одним из лидеров по объемам субсидий. Больше всех на закупку топлива получит Алтайский край (336,4 млн рублей).

ОбществоВластьПромышленностьАгропром БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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