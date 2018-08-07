Медведев выделил Башкирии 177,6 млн рублей на топливо для сельхозпредприятий
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на дизельное топливо для сельхозпредприятий. Башкирия получит на эти цели 177,6 млн рублей.
Саратовская область может рассчитывать на 200,1 млн рублей, следует из документа.
Всего же распределяются 5 млрд рублей. Регионы ПФО в сумме получат 1,38 млрд рублей.
Из них:
- Оренбургская область — 237,8 млн;
- Саратовская область — 200,1 млн;
- Татарстан — 185,5 млн;
- Башкирия — 177,6 млн;
- Самарская область — 105,6 млн;
- Нижегородская область — 76,6 млн;
- Удмуртия — 74,9 млн;
- Пензенская область — 73,6 млн;
- Кировская область — 67,1 млн;
- Мордовия — 57,2 млн;
- Пермский край — 55,4 млн;
- Ульяновская область — 55,3 млн;
- Чувашия — 36,2 млн;
- Марий Эл — 27,7 млн.
Напомним, что Оренбургская область стала одним из лидеров по объемам субсидий. Больше всех на закупку топлива получит Алтайский край (336,4 млн рублей).ОбществоВластьПромышленностьАгропром БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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