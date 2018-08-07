Татарстанские аграрии получат 185,5 млн рублей субсидий на топливо

Правительство РФ выделило Татарстану почти 185,5 млн рублей субсидий на приобретение топлива для агротехнологических работ. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

В документе сказано, что субсидии выделены из резервного фонда правительства в связи с ростом цен на топливо. Всего между 79 регионами распределено 5 млрд рублей.

Больше всех на закупку топлива получат Алтайский край (336,4 млн рублей), Ростовская (311,9 млн рублей) и Оренбургская области (237,8 млн рублей); меньше всех — Севастополь (92,5 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит Марий Эл и Воронежской области 878 млн рублей субсидий для сельхозпредприятий.