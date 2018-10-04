Милонов предложил запретить школьникам красить волосы и использовать косметику
Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе «этикет учащегося».
В документе он хотел бы на федеральном уровне запретить косметику и окрашивание волос и установить правила поведения детей.
«Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», — цитирует письмо Милонова «РИА Новости».
Напомним, в Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Позже девочка была допущена к занятиям, а директору гимназии теперь грозит штраф.ОбществоВластьОбразование
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