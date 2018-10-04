Милонов предложил запретить школьникам красить волосы и использовать косметику

Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе «этикет учащегося».

В документе он хотел бы на федеральном уровне запретить косметику и окрашивание волос и установить правила поведения детей.



«Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», — цитирует письмо Милонова «РИА Новости».

Напомним, в Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Позже девочка была допущена к занятиям, а директору гимназии теперь грозит штраф.