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Милонов предложил запретить школьникам красить волосы и использовать косметику

05:28, 04.10.2018
Милонов предложил запретить школьникам красить волосы и использовать косметику
Фото: commons.wikimedia.org / Sm alien

Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе «этикет учащегося».

В документе он хотел бы на федеральном уровне запретить косметику и окрашивание волос и установить правила поведения детей.

«Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», — цитирует письмо Милонова «РИА Новости».

Напомним, в Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Позже девочка была допущена к занятиям, а директору гимназии теперь грозит штраф.

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