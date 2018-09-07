В пермской гимназии дочь депутата отстранили от занятий за розовый цвет волос

В Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Об этом сообщила ее мама, депутат пермской гордумы Надежда Агишева на своей странице в Facebook.

Распоряжение, подписанное директором гимназии, было выдано 7 сентября. Девочка нарушила требования к внешнему виду обучающихся в гимназии. Ее допустят к занятиям после того, как она «устранит все нарушения». В ближайшее время в гимназии состоится встреча родителей ученицы и руководства образовательного учреждения по данному вопросу.

Напомним, в Самаре в гимназии №1 пройдет проверка после публикации в соцсетях фотографии с разбросанной на улице обувью учеников.