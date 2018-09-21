После скандала с розовыми волосами ученицы в пермской гимназии прокуратура возбудила дело

Директору пермской гимназии, отстранившую дочь депутата от занятий за розовый цвет волос, грозит штраф.

Как рассказали в краевой прокуратуре, ранее директором гимназии было издано распоряжение об отстранении девочки от занятий до устранения замечаний. В надзорном органе пояснили, что указанная дисциплинарная мера не могла быть применена к учащейся, поскольку временное отстранение от аудиторных занятий не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни местными нормативными актами образовательного учреждения.

Прокуратурой района в отношении МАОУ «Гимназия №4 им. братьев Каменских» и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении. Также на отдельные пункты требований к внешнему виду и одежде обучающихся ведомством был принесен протест. Кроме того, по всем выявленным проверкой нарушениям заместителю главы администрации Перми внесено представление.

Напомним, в Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Об этом сообщила ее мама, депутат пермской гордумы Надежда Агишева. Позже девочка была допущена к занятиям.