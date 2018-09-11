Отстраненная от уроков за розовый цвет волос дочь депутата вернулась в пермскую гимназию

В Перми дочь депутата, отстраненная от уроков за розовый цвет волос, вернулась в гимназию №4.

Действия администрации гимназии были признаны некорректными, несоответствующими законодательству об образовании. Девочка приступила к обучению, передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

Кроме того, к занятиям допустили вторую гимназистку, также перекрасившую волосы в розовый цвет.

Напомним, в Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Об этом сообщила ее мама, депутат пермской гордумы Надежда Агишева.