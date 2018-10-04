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В Дагестане задержали гендиректора Каспийского завода листового стекла по делу о мошенничестве

01:34, 04.10.2018
В Дагестане задержали гендиректора Каспийского завода листового стекла по делу о мошенничестве
Фото: pixabay.com

В Дагестане спецслужбы задержали директора Каспийского завода листового стекла и его заместителя по подозрению в мошенничестве.

«Силовики задержали генерального директора Каспийского завода листового стекла Игоря Кремера и его заместителя Анвара Фахрутдинова. В их домах провели обыски» — рассказал источник «Интерфакса».

Официального подтверждения этой информации нет.

Отметим, что АО «Каспийский завод листового стекла» является крупнейшим предприятием по производству полированного стекла на юге России.

Ранее правоохранительные органы задержали в Махачкале брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба. В рамках какого уголовного дела произошло задержание чиновника неизвестно.

Происшествия
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