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Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов с 24 сентября

08:44, 18.09.2018
Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов с 24 сентября
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин (10%) на товары из Китая в объеме $200 млрд. Они вступят в силу 24 сентября.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает тарифы на дополнительный импорт в размере $267 млрд»,— сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Ранее стало известно, что КНР может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США из-за заявлений Вашингтона о новых торговых пошлинах.

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