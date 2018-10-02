ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА сегодня обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Лужники» и завершился победой «армейцев» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом дебюте встречи (2-я минута) забил Никола Влашич, который принадлежит «Эвертону» и выступает за ЦСКА на правах аренды. В концовке матча с поля был удален голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Вместо него в воротах появился Георгий Кырнац.

После двух туров московский ЦСКА набирает четыре очка и выходит на 1-е место в группе. Мадридский «Реал» идет на 2-м, но имеет одинаковое количество очков с «Ромой».

Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет 23 октября против «Ромы».

Отметим, что «Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов. Команда завоевывала трофей последние 3 года. В сентябре «Реал» был признан лучшим клубом года.