Суд в Карелии арестовал замглавы «Мемориала» по делу о развращении подростка

Суд в Карелии до 27 ноября арестовал замглавы «Мемориала», директора Медвежьегорского районного музея Сергея Колтырина, подозреваемого в совершении развратных действий (ч. 4 ст. 135 УК РФ).



Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых от комментариев отказались, пишет «Новая газета».

Напомним, о задержании Колтырина стало известно накануне. Отметим, что он является соратником главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, против которого ведется уголовное дело о сексуальном насилии.