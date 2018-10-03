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Суд в Карелии арестовал замглавы «Мемориала» по делу о развращении подростка

17:18, 03.10.2018
Суд в Карелии арестовал замглавы «Мемориала» по делу о развращении подростка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд в Карелии до 27 ноября арестовал замглавы «Мемориала», директора Медвежьегорского районного музея Сергея Колтырина, подозреваемого в совершении развратных действий (ч. 4 ст. 135 УК РФ).

Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых от комментариев отказались, пишет «Новая газета».

Напомним, о задержании Колтырина стало известно накануне. Отметим, что он является соратником главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, против которого ведется уголовное дело о сексуальном насилии.

Происшествия
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