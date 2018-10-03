Путин подписал распоряжение о проведении в России Года Вьетнама

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2019 году в России Года Вьетнама.

«В целях дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений провести в 2019 году Год Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и Год Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина объявить 2019 год в стране Годом театра.