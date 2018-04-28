Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2019 год в стране Годом театра. Об этом он заявил на встрече с председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным, который и выступил с данным предложением.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Вы не представляете, как театральная общественность будет счастлива, как театр будет счастлив. Это действительно очень важно», — ответил Калягин.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский поддержал создание в стране центра документального кино.